POL-UL: (UL) Ulm - Lkw-Kran reißt Oberleitungen ab

Ein Unfall sorgte am Dienstagabend in Ulm für eine Störung im Straßenbahnbetrieb.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.45 Uhr war ein Lkw-Fahrer mit Hubarbeiten im Baustellenberiech des Hauptbahnhofs beschäftigt. Der 43-jährige Fahrer des MAN vergaß wohl vor Fahrtantritt, seinen Ladekran wieder einzufahren und fuhr in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Als der MAN den Bereich der Straßenbahnschienen passierte, riß der Kranausleger zwei Oberleitungen ab. Durch einen Kurzschluss in den Stromleitungen stoppte eine fahrende Bahn und der Bahnbetrieb auf der Linie kam komplett zum Erliegen. Fahrgäste wurde nicht verletzt und mussten auf Busse umsteigen. Techniker der Stadtwerke Ulm rückten an und reparierten die Leitungen. Dies dauerte mehrere Stunden. Die Friedrich-Ebert-Straße war bis gegen 22.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Um 3 Uhr waren die Arbeiten der Techniker beendet und ab 4 Uhr konnte der Fahrbetrieb durch die Straßenbahn wieder aufgenommen werden. Am Lkw entstand kein Schaden. Auch blieb der Fahrer im Lkw unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der Oberleitungen auf mehrere tausend Euro.

