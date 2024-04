Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 zwischen Hilzingen und Riedheim - Auto überschlägt sich (11.04.2024)

Hilzigen, B314 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Riedheim und Hilzingen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Auto überschlagen. Ein 65-jähriger Ford-Fahrer geriet mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Mann versuchte gegenzulenken überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 65-Jährige hatte Glück, so dass kein Rettungswagen nötig war. Am Ford entstand jedoch Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den demolierten Wagen.

