Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) 39-jährige Autofahrerin mit über zwei Promille erwischt (12.04.2024)

Trossingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Spaichingen haben in der Nacht auf Freitag eine erheblich betrunkene Autofahrerin erwischt. Gegen 00.30 Uhr kontrollierten sie in der Lichtbachstraße eine 39-jährige BMW-Fahrerin. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über zwei Promille bestätigte den Verdacht. Die 39-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihren Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell