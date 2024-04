Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer fällt gegen geparktes Auto und flüchtet - rund 1.500 Euro Schaden (11.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht auf dem Döbeleparkplatz begangen. Der unbekannte Radler fuhr gegen 17.50 Uhr im Bereich des Döbeleparkplatzes auf den dortigen Radweg auf, kam dabei zu Fall und stürzte gegen einen geparkten VW T-Cross. Trotz des Versuchs eines Zeugen den Mann aufzuhalten, stieg dieser anschließend wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des flüchtigen Radfahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

