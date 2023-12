Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein 53-jähriger Radfahrer kollidierte am Mittwochmorgen mit einem Pkw und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei Karlsruhe überquerte der 53-Jährige gegen 07:30 Uhr die Kreisstraße 3575 zwischen Weiher und Bad Schönborn aus Richtung Hardtsiedling kommend in östliche Richtung. Hierbei übersah er offenbar einen in Richtung Kronau fahrenden BMW und wurde frontal von diesem erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann im weiteren Verlauf gegen einen entgegenkommenden Mercedes-Benz geschleudert. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die K 3575 zwischen Weiher und Bad Langenbrücken ist derzeit noch in beiden Richtungen gesperrt.

