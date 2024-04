Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, L220, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung B34/L220 - zwei Personen verletzt (11.04.2024)

Singen, B34, L220 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Bundestraße 34 auf die Landesstraße 220 sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Gegen 22.30 Uhr war eine 20-Jährige mit einem Mini Cooper auf der B34 in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Kreuzung zur L220 kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo eines 59-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Volvo von der Straße und kam daneben zum Stehen, der Mini blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide Fahrer erlitten bei der Kollision Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Mini als auch an dem Volvo entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Singen unterstützte vor Ort mit acht Fahrzeugen und 35 Mann.

