POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Abholerin nach Schockanruf festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.02.2024) hat ein unbekannter Mann einer 82-Jährigen beim Einräumen von Einkäufen geholfen und dabei Bargeld gestohlen. Der Unbekannte sprach die Frau gegen 16.00 Uhr vor einem Supermarkt an der Rohrackerstraße an und bot ihr seine Hilfe beim Einräumen der Einkäufe an. Dabei nahm er aus dem Geldbeutel, der sich in der Einkaufstasche befand mutmaßlich 55 Euro ...

