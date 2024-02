Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb erbeutet Bargeld- Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.02.2024) hat ein unbekannter Mann einer 82-Jährigen beim Einräumen von Einkäufen geholfen und dabei Bargeld gestohlen. Der Unbekannte sprach die Frau gegen 16.00 Uhr vor einem Supermarkt an der Rohrackerstraße an und bot ihr seine Hilfe beim Einräumen der Einkäufe an. Dabei nahm er aus dem Geldbeutel, der sich in der Einkaufstasche befand mutmaßlich 55 Euro heraus. Die 82-Jährige bemerkte den Diebstahl erst Zuhause. Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint, war etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und trug eine rote Weste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell