Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher gesucht

Kaiserslautern (ots)

Heute Morgen, 31. Januar, gegen 10.45 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Engels-Straße 1 in Kaiserslautern eine Verkehrsunfallflucht. Ein 74-Jähriger parkte am rechten Fahrbahnrand sein Fahrzeug. Als er kurz darauf wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kotflügel an der linken Seite des Toyota Yaris beschädigt war. Wahrscheinlich fuhr der Unfallverursacher die Engels-Straße in Richtung Westpfalzklinikum und streifte den stehenden Wagen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet daher um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter Telefon: 0631 369-2250 zu melden. | cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell