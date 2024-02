Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (08.02.2024) in der Vollmoellerstraße sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer fuhr mit seinem Opel gegen 15.50 Uhr aus einem Parkhaus nach links in die Vollmoellerstraße und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt eines Busses, der in Richtung Bahnhof Vaihingen unterwegs war. Durch eine Vollbremsung des 51-jährigen Busfahrers stürzten ein 11-Jähriger und eine 62 Jahre alte Frau. Rettungskräfte versorgten die beiden Leichtverletzten vor Ort und brachten 62-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell