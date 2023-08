Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kindergarten

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Freitag (25. August), 16.20 Uhr bis Montag (28. August), 6.50 Uhr, wurde in einen Kindergarten in der Heinrich-Heine-Straße in Großvernich eingebrochen.

Unbekannte brachen eine Türe des Kindergeratens auf.

In den Räumlichkeiten wurden verschiedene Schränke durchsucht. Es wurden Tablets, Beamer und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Bahnhofsallee in Weilerswist einzubrechen.

Hier wurden am gestrigen Montag (28. August) Hebelspuren an der Eingangstüre vorgefunden. Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

