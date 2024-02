Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstagvormittag (08.02.2024) ein geparktes Fahrzeug in der Senefelder Straße gestreift und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte war gegen 10.00 Uhr in der Senefelder Straße in Richtung Rotebühlstraße unterwegs, als er einen geparkten Mercedes streifte. Ein bislang unbekannter Zeuge machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, der kurze Zeit später zur Unfallstelle zurückkehrte und den Schaden fotografierte. Er fuhr im Anschluss erneut davon, ohne die Polizei zu informieren. Zeugen, insbesondere der Mann, der den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte, werde gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

