Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugenaufruf

Irrel (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, den 26.01.2024 bis Mittwoch, den 31.01.2024 in zwei örtlich zusammenliegende Gartenhäuser in der Straße "Vor Theren" in 54666 Irrel ein. Hierbei öffneten die Täter die verschlossenen Türen und entwendeten hauptsächlich hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl, wie zum Beispiel Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere und Laubbläser. Der Wert des entwendeten Gutes liegt hierbei in einem mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe, insbesondere von Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen im angegebenen Tatzeitraum oder auch danach machen können. Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561/96850 gegeben werden.

