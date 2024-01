POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Maueler Mühle

Daun (ots) - Am 30.01.2024 gegen 14:53 Uhr gerieten zwei 52- und 34-jährige Männer aus dem Bereich der VG Daun auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Daun miteinander in Streit, welcher in einer handfesten und wechselseitigen Auseinandersetzung endete. Hintergrund waren Streitigkeiten wegen eines e-Scooters, bei welchem die Eigentumsverhältnisse nicht vollends geklärt waren. Dieser wurde sichergestellt. Gegen beide ...

