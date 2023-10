Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: GPS Ortung führt Bundespolizei zu Diebin - Zivilfahnder erkennen Tatverdächtige wieder

Hannover (ots)

Hauptbahnhof Hannover am 11.10.2023 am frühen Morgen

Eine 23-Jährige Bundeswehr-Angehörige erstattete bereits am 03. Oktober Strafanzeige wegen Diebstahls ihres Rucksacks. Die Ermittler der Bundespolizei konnten anhand der Videoaufzeichnungen im Bahnhof den Diebstahl rekonstruieren und eine Tatverdächtige ermitteln. Zivilfahnder erkannten die Diebin gestern anhand der Fahndungsinformationen im Bahnhof wieder und überprüften sie. Ein auffälliger Schlüssel, den die mutmaßliche Täterin dabei hatte, veranlasste die Beamten zu einer Kontaktaufnahme mit der Geschädigten. Sie erkannte den Schlüssel wieder und ließ daraufhin ihr gestohlenes Tablet mit einer installierten App orten. Dies befand sich am Wohnort der tatverdächtigen 52-jährigen Seelzerin. Dieser Umstand reichte aus, um eine staatsanwaltlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung vorzunehmen. In der Wohnung fand sich neben dem Tablet auch weiteres Diebesgut. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Bundespolizei: Durch die heutigen Cloud- und Ortungs-Apps ist eine Ortung sehr häufig erfolgreich und sollte im Rahmen der Anzeigenaufnahme von den Geschädigten angesprochen werden.

