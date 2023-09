BPOL-H: Hauptbahnhof Göttingen; Mann (63) stürzt zwischen Bahnsteigkante und Zug

Hannover (ots) - Am Freitagabend, gegen halb 8, wurde die Bundespolizeiinspektion Hannover informiert, dass es in einem FlixTrain zu einem Stromunfall an einer offensichtlich manipulierten Steckdose kam. Der Zug war von Aachen in Richtung Dresden unterwegs, als eine 63-jährige Frau zwischen Herford und Hannover ein Ladekabel in die Steckdose unterhalb ihres Sitzplatzes einstecken wollte. Plötzlich erlitt die Frau aus ...

