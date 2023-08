Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Tödlicher Bahnunfall; Bauarbeiter wird im Bahnhof Nordstadt von S-Bahn überfahren

Hannover (ots)

Am späten Nachmittag kam es in Hannover im Bahnhof Nordstadt zu einem folgenschweren und tragischen Unfall.

Gegen 17:40 Uhr betrat ein noch aktuell unbekannter Bauarbeiter aus bislang ungeklärten Gründen am Bahnsteigende den Gleisbereich. Zeitgleich fuhr eine S-Bahn aus Richtung Seelze kommend in das Bahnhofsgleis und erfasste den mit einer Warnweste gekleideten Bauarbeiter trotz sofortiger Bremsung. Nach ersten Zeugenaussagen soll es sich um einen Unfall gehandelt haben. Der Mann wurde unter der S-Bahn eingeklemmt und zunächst schwerst verletzt. Die Berufsfeuerwehr Hannover, die Bundespolizei, der Rettungsdienst und der Notfallmanager wurden alarmiert und die Strecke umgehend gesperrt. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallbereich weiträumig ab. Die 550 Reisenden konnten die S-Bahn am Bahnsteig verlassen. Unter ihnen befand sich ein Notarzt, der bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte die Erstversorgung des Mannes übernahm. Der eingeklemmte Mann wurde gerettet und unmittelbar ins Krankenhaus verbracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Gleissperrung wurde gegen halb sieben wieder aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen zu der Identität des Mannes und wie es zu dem Unfall kam übernimmt nun zuständigkeitshalber der KDD der Landespolizei.

