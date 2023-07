BPOL-H: Mann randaliert im ICE - drei verletze Polizeibeamte Hannover, 27.07.2023 gegen 21:30 Uhr

Hannover (ots) - Heute Morgen hat ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger auf der Strecke von Wien nach Hannover zwei Frauen in einem Zug sexuell belästigt. Der 24-Jährige hielt sich gemeinsam mit den 24- und 27-jährigen Frauen in einem Abteil auf. Als die Frauen eingeschlafen waren, berührte er die 24-jährige Frau am Oberschenkel und rieb sein erigiertes Glied an ihrem Gesäß. Anschließend fing er an, das Gesäß der 27-jährigen zu massieren. Die Frauen ...

mehr