BPOL-H: Grabscher im Nightjet

Hannover (ots)

Heute Morgen hat ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger auf der Strecke von Wien nach Hannover zwei Frauen in einem Zug sexuell belästigt. Der 24-Jährige hielt sich gemeinsam mit den 24- und 27-jährigen Frauen in einem Abteil auf. Als die Frauen eingeschlafen waren, berührte er die 24-jährige Frau am Oberschenkel und rieb sein erigiertes Glied an ihrem Gesäß. Anschließend fing er an, das Gesäß der 27-jährigen zu massieren. Die Frauen wachten auf und wandten sich an das Zugbegleitpersonal. Der Tatverdächtige Mann wurde aus dem Abteil verwiesen und die Bundespolizeiinspektion Hannover wurde alarmiert. Damit nicht genug. Anschließend wollte er mehrfach in das Abteil zurück und wurde vom Zugbegleiter erneut verwiesen. In Hannover konnte die Bundespolizei den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht im Zug stellen. Zwecks polizeilicher Maßnahmen wurde er auf die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover gebracht. Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet wurden eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

