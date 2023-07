Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: S-Bahn-Schläger droht mit Messer

Hannover (ots)

Gestern Nachmittag kam es in einer S-Bahn von Hannover Hauptbahnhof Richtung Wunstorf zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern. Kurz vor dem Halt im Bahnhof Seelze schlug der 18-jährige türkische Tatverdächtige im weiteren Verlauf dem 26-Jährigen deutschen Geschädigten mit der Faust gegen den Kopf. Im Anschluss drohte der Schläger mit einem Messer in der Hand und den Worten "Ich steche dich ab". Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf. Reisende konnten den Tatverdächtigen vorerst überwältigen. Dieser konnte jedoch beim Halt im Bahnhof Seelze flüchten. Die S-Bahn wurde in Dedensen-Gümmern angehalten, um den Geschädigten durch eine angeforderte Rettungswagenbesatzung medizinisch zu versorgen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber am selbigen Abend noch verlassen. Im Rahmen von Ermittlungen und eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kam, konnte der Tatverdächtige im Stadtgebiet Seelze gestellt werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Spuren und Beweismittel konnten gesichert werden. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

