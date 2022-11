API-TH: Transporter mehrfach überschlagen

Erfurt (ots) - In der Nacht vom 18.11.2022, gegen 23 Uhr, gerät der Sattelzug eines Paketdienstes auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt West, mit seinem Gespann ins schleudern. Grund dafür war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich und kam ...

mehr