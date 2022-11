Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autobahnpolizei stoppt VW Passat mit über 200 km/h auf Autobahn 9 Richtung Berlin bei Eisenberg!

Eisenberg (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag, um 10:08 Uhr, fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen ein Pkw VW Passat auf. Dieser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin, nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz, mit deutlich mehr als den zulässigen 120 km/h unterwegs. Die Beamten begaben sich auf die Nachfahrt und maßen den VW Passat mit einer Geschwindigkeit von 164m/h. An der nachfolgenden stationären Messanlage bremste der Fahrzeugführer sein Fahrzeug deutlich sichtbar ab, um danach seine Geschwindigkeit erneut massiv zu erhöhen. Nach der Anschlussstelle Eisenberg maßen die Beamten das Fahrzeug erneut mit dann 214 km/h, bei weiterhin zulässigen 120 km/h. Den 35-jährigen Fahrzeugführer aus Hessen erwartet nun für sein vorsätzliches Handeln ein Bußgeld in Höhe von 1.600,- Euro. Zudem sieht dieser Bußgeldverstoß ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell