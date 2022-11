Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Lkw Unfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 18.11.2022, gegen 23 Uhr, gerät der Sattelzug eines Paketdienstes auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt West, mit seinem Gespann ins schleudern. Grund dafür war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum stehen, wobei der Anhänger auf die Seite kippte. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über den Parkplatz Willroder Forst. Die Bergungsarbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden an. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 25.000 EUR. Der 34 jährige polnische Fahrer der Zugmaschine blieb unverletzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell