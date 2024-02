Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (07.02.2024) einen 18-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" als sogenannter Logistiker beteiligt gewesen zu sein. Als solcher soll er die Abholung von Geldern durch mutmaßliche Mittäter organisiert, das von den Abholern beschaffte Geld entgegengenommen und möglicherweise weiterverteilt haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 18-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung wurden rund 1400 Euro Bargeld, etwas Haschisch und ein Einhandmesser aufgefunden. Zudem führte er einen Schlüssel zur Wohnung eines 27-jährigen Mannes mit. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten mehrere Hundert Gramm Cannabisharz, diverse Schmuckstücke sowie etwa 1500 Euro Bargeld und beschlagnahmten es. Ermittlungen zu der Herkunft der Gegenstände, sowie einer möglichen Tatbeteiligung des 27-Jährigen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wurde am Donnerstag (08.02.2024) in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

