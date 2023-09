Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Wahrenholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 286 wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz Viano von Wahrenholz in Richtung Westerholz. Gegen 15:35 Uhr bemerkte er in einem Kurvenbereich ein stehendes Fahrzeug mit Anhänger, dieses stand am Fahrbahnrand auf seinem Fahrstreifen. Der 57-Jährige bremste sein Auto bis zum Stillstand und hielt hinter dem Anhänger. Dies bemerkte eine 77-Jährige, die mit ihrem Rover in gleiche Richtung fuhr, den ersten Ermittlungen nach zu spät und fuhr auf den Viano auf.

Durch den Unfall wurden der 57-Jährige und auch die 77-Jährige leicht verletzt, sie wurden durch zwei Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. An ihren beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Wesendorf nahm den Unfall auf und ermittelt zum genauen Hergang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell