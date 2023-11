Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiring

Einbruch in eine Wohnung

Coesfeld (ots)

Am 02.11.2023, gegen 01.13 Uhr, informierte ein 22-Jähriger die Polizei Coesfeld und machte Angaben zu einem Einbruch in seine Wohnung auf dem Jakobiring in Coesfeld, nachdem er seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus betrat und diese augenscheinlich durchwühlt worden war. Da er Geräusche wahrnehmen konnte, flüchtete er aus der Wohnung. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein etwaiger Tatverdächtiger noch an der Tatörtlichkeit befindet. Daher wurde das Objekt umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei konnte keine Person angetroffen werden. Ob etwas entwendet worden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Der Einbruch erfolgte in der Zeit vom 01.11.2023 (16.00 Uhr) bis zum 02.11.2023 (01.13 Uhr).

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell