POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer mit über 1,1 Promille unterwegs (12.04.2024)

VS-Schwenningen (ots) - Bei einem Unfall auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen ist am Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW war auf dem Nordring von Schwenningen herkommend in Richtung Villingen unterwegs. An der Einmündung Nordring/ Außenring ...

mehr