Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Schönenbach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall (11.04.2024)

Furtwangen-Schönenbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden hat es bei einem Unfall gegeben, den eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Alemannenstraße (L 173) verursacht hat. Ein 69-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr auf der Alemannenstraße von Vöhrenbach herkommend in Richtung Furtwangen. Auf Höhe einer Tankstelle musste der Mann seinen Wagen aufgrund eines vor ihm fahrenden Autos, welches nach links abbog, anhalten. Eine dahinterfahrende 20-Jährige hielt ihren Opel Corsa ebenfalls an. Eine folgende 23 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des Opel. Im weiteren Verlauf wurde dieser auf den davorstehenden Hyundai geschoben. Beim Aufprall zogen sich die beiden Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 23-jährige Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Opel-Fahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der stark beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

