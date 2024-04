Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Blechschaden bei einem Unfall auf der Landesstraße 173 (11.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Schwenningen ist am Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW war auf dem Nordring von Schwenningen herkommend in Richtung Villingen unterwegs. An der Einmündung Nordring/ Außenring Schwenningen prallte der junge Mann mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 45-Jährigen zusammen. Hierbei lösten die Airbags im Mercedes aus. Der alarmierte Rettungsdienst untersuchte vor Ort die 37-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes. Die beiden demolierten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am BMW entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 30.000 Euro und am Mercedes auf rund 40.000 Euro.

