POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Warenburgstraße/ Von-Rechberg-Straße (11.04.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots) - In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07 Uhr, haben unbekannte Täter an einem blauen Ford Transit, welcher im genannten Zeitraum auf der Ebene 3 im Parkhaus Wasserfall in der Kreuzstraße abgestellt war, die Radmuttern an allen vier Rädern gelockert. Bei der ...

