Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Absichtlich Radmuttern an einem abgestellten Ford Transit gelockert - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07 Uhr, haben unbekannte Täter an einem blauen Ford Transit, welcher im genannten Zeitraum auf der Ebene 3 im Parkhaus Wasserfall in der Kreuzstraße abgestellt war, die Radmuttern an allen vier Rädern gelockert. Bei der folgenden Fahrt mit dem Ford im Laufe des Dienstags bemerkte der 59-jährige Fahrzeugnutzer, dass etwas nicht stimmt und stellte bei der Kontrolle des Wagens die gelockerten Radmuttern fest. Die Polizei Triberg, Tel.: 07722 916071-0, ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell