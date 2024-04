Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Verrauchter Keller ruft mehrere Einheiten der Feuerwehr auf den Plan.

Plettenberg (ots)

OT-Himmelmert. Um kurz nach 12 Uhr am Montagmittag kam es in der Straße "Im Hucksholl" zu einer Verrauchung in einem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Anwohner stellten den Brandgeruch fest und wählten sofort den Notruf. Mit dem Alarmstichwort F1-Brand im Gebäude wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache, der Löschzug 2 (Holthausen und Oestertal), sowie die Löschgruppe Stadtmitte in den Ortsteil Himmelmert alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich alle Anwohner vor dem Haus. Während die Drehleiter zur Kontrolle des Schornsteins und der Dachhaut in Stellung gebracht wurde, ging ein Trupp unter Atemschutz in den Keller vor. Dort konnte eine diffuse Rauchentwicklung wahrgenommen werden, allerdings kein offenes Feuer. Ein nachalarmierter Schornsteinfeger traf ebenfalls an der Einsatzstelle ein und diagnostizierte eine Störung an der Pelletheizung.

