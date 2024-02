Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Plettenberg (ots)

Der gestrige Donnerstag forderte die Feuerwehr in mehreren Einsätzen. Zunächst rückte die Drehleiter der Feuerwache um ca. 09:20 Uhr nach Herscheid aus. In der Ortslage Marlin war es zu einem ausgedehnten Kaminbrand gekommen, in dessen Folge die Unterstützung der Plettenberger Drehleiter nötig wurde. Die Besatzung fegte über Atemschutz mehrfach den Kamin und konnte somit zum Einsatz erfolgt der Herscheider Kameraden beitragen. Diese mussten unter anderen Decken öffnen um eine Brandausbreitung auf das Gebäude zu verhindern. Die Drehleiter war hier knapp 3,5 Std im Einsatz. In den Abendstunden zeigten die angekündigten Orkanböen Wirkung uns ließen mehre Bäume umstürzen. Zunächst für die Feuerwache zur Allendorfer Straße um dort ein von der Polizei gesicherten umgestürzten Baum zu beseitigen. Auf dem Weg zum eigentlichen Baum waren, allerdings gleich mehrere Bäume umgestürzt, die das Erreichen der Polizei unmöglich machte. In diesem Fall wurde die Löschgruppe Eiringhausen nachalarmiert mit dessen Hilfe die Bäume beseitigt und auch die Polizei befreit werden konnte. Hier kam auch die Seilwinde des HLF´s zum Einsatz. Dieser Einsatz war nach etwa 3 Std beendet. Parallel dazu arbeitete die Löschgruppe Stadtmitte mit der Drehleiter zusammen zwei weitere Einsatzstellen, ebenfalls bedingt durch Sturmschäden, ab. In einem Fall lag ein Baum so ungünstig auf einem Haus, dass dieser im Nachgang von einem Unternehmer beseitigt werden musste.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache sowie die Löschgruppen Stadtmitte und Eiringhausen.

