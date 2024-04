Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Natursteinwerkstatt - Unbekannte beschädigen Grabsteine (10./11.04.2024)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag auf dem Gelände eines Betriebs in der Eisenbahnstraße verursacht. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 08.30 Uhr hielten sich die unbekannten Täter auf dem frei zugänglichen Betriebsanwesen der Natursteinwerkstatt auf. Dort stießen sie einen der aufgestellten Grabsteine um. Durch den dadurch vermutlich entstandenen "Dominoeffekt" fielen in der Folge weitere Grabsteine um. An insgesamt vier Steinen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

