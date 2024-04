Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bedroht Lehrer (09.04.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagmittag ist es in der Anton-Bruckner-Straße zu einer Bedrohung gekommen. Gegen 12.15 Uhr hielten sich mehrere Schüler und ein unbekannter Mann im Bereich des Schulhofes der Robert-Gerwig-Schule auf und rauchten dort. Nachdem sie ein 47-jähriger Lehrer aufforderte sich dazu in den Raucherbereich zu begeben, reagierte der Unbekannte sofort verbal aggressiv. Als der 47-Jährigen ihn infolge dessen des Schulhofes verwies und ankündigte die Polizei zu verständigen, bedrohte ihn der Mann mehrfach, ehe er sich schließlich entfernte.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 180-185 Zentimeter groß, normale Statur, rötlich-braune, kurze Haare, leichter Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell