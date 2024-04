Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Gasgrill von einem Balkon entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 19.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Gasgrill entwendet, der auf dem frei zugänglichen Balkon eines Gebäudes in der Straße Am Stadtgarten Ecke Fliederweg abgestellt war. Hinweise zu dem Diebstahl werden an die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, erbeten.

