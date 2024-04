Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Maschinenbrand verursacht hohen Sachschaden und folgenden Feuerwehreinsatz

VS-Villingen (ots)

Zu einem Brand einer Metall-Walzmaschine mit hohem Sachschaden und einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Mittwochnachmittag in einem Metallbearbeitungswerk in der Lantwattenstraße gekommen. Während einem Walzprozess einer Kupferbahn brach gegen 13.40 Uhr vermutlich infolge Funkenflug in Verbindung mit Ölen des Bearbeitungsprozesses an der Maschine ein Feuer aus. Eine im Bereich der Maschine installierte Löschanlage löste zwar aus, konnte das Feuer jedoch nicht vollständig löschen. Zudem griff das Feuer auf eine vorhandene Absauganlage über. Der Maschinenbrand musste schließlich durch die eingesetzte Werksfeuerwehr und die mit acht Fahrzeugen und knapp 50 Mann anrückende Feuerwehr der Abteilungen Villingen und Schwenningen gelöscht werden. Vorsorglich wurde das Werk geräumt und die etwa 80 Mitarbeitenden verließen während den Löscharbeiten die Produktionshallen. Neben der Feuerwehr fuhren auch drei Rettungsfahrzeuge mit sieben Einsatzkräften zu dem Werk, mussten jedoch nicht tätig werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach erster Schätzung entstand an der hochwertigen Walzmaschine durch das Feuer und am Gebäude durch die folgenden Löschmaßnahmen Sachschaden in Höhe von über einer Million Euro. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell