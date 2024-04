Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (10.04.2024)

Deißlingen (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße leicht verletzte worden. Gegen 8.30 Uhr war eine 61-jährige Frau mit einem VW Beetle auf der Brückstraße/ Lindenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Hauptstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der auf der Hauptstraße von Rottweil-Bühlingen in Richtung Deißlingen fuhr. Der 31-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den verletzten Mann und brachte diesen in eine Klinik. Am Beetle entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Schadenshöhe am Fahrrad ist der Polizei noch nicht bekannt.

