POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Mann verletzt sich bei Sägearbeiten schwer (09.04.2024)

Steißlingen (ots)

Ein Mann hat sich bei Sägearbeiten in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Singener Straße am Dienstagvormittag schwer verletzt. Der 71-Jährige bediente eine große Tischkreissäge und geriet dabei mit der Hand in die Maschine. Nachdem ein Rettungshubschrauber zunächst den Notarzt zur Unfallörtlichkeit brachte, flog er den Verletzten anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

