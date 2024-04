Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb a.N. A81/ Lkr. Freudenstadt) Betrunken Auto gefahren und von der Straße abgekommen (09.04.2024)

Horb a.N. A81 (ots)

Ein 39-jähriger Mann ist am Dienstagmittag vermutlich betrunken mit einem BMW auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Singen gefahren und dabei zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen von der Fahrbahn abgekommen. Nach einem verbotswidrigen Rechtsüberholen geriet der BMW-Fahrer in das Grünbankett neben dem Standstreifen und prallte dort in die Leitplanke. Im weiteren Verlauf rutschte er die Böschung hinunter und kam im Gebüsch zum Stehen. Er konnte sich selbstständig aus seinem Wagen befreien. Bei dem Unfall zog sich der 39-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Einen Alkoholtest lehnte er ab, weshalb die Polizisten eine Blutprobe anordneten. Nach der Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik und der Beschlagnahme des Führerscheins muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell