Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Auto rutscht Böschung hinunter- eine Person leicht verletzt (09.04.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Dienstagmittag ist ein Autofahrer auf der Wiesenstraße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und hat sich hierbei leicht verletzt. Ein 85- jähriger Fahrer eines BMW war gegen 12.45 Uhr auf der Bozenhardstraße in Richtung Wiesenstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Wiesenstraße kam der Senior von der Straße ab, prallte in der Folge mit einer Straßenlaterne und einem geparkten Skoda Octavia zusammen, überfuhr einen Hundekottütenspender und rutschte im weiteren Verlauf einen Hang hinunter, wo der BMW zwischen Bäumen zum Stehen kam. Der 85-Jährige konnte seinen verunfallten Wagen nicht selbstständig verlassen, weshalb er von der Feuerwehr Oberndorf, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden musste. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Die Wehrleute kümmerten sich um die Bergung des BMW, an dem ein Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden ist. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Sachscahden auf etwa 1.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Laterne und dem Hundekottütenspender ist der Polizei noch nicht bekannt.

