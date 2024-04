Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Bundesautobahn A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten - über 50.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, Bundesautobahn A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag ist zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Tuningen ein Anhänger eines Lastwagens auf der Bundesautobahn A 81 in Brand geraten. Der 53-jährige Fahrer des Lastwagen-Anhängergespanns fuhr gegen 12.40 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart, als kurz nach dem Autobahndreieck Bad Dürrheim ein Reifen an dem Anhänger platzte und in Brand geriet. Der 53-Jährige konnte Lkw und Anhänger noch auf den Seitenstreifen lenken sowie die Zugmaschine abkoppeln und in Sicherheit bringen, bevor sich der Reifenbrand schließlich zum Vollbrand des Anhängers entwickelte. Die mit fünf Fahrzeugen und 14 Mann eintreffende Feuerwehr Geisingen konnte den Anhänger nicht mehr retten. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Schwarzdecke im Bereich des Standstreifens sowie Schutzplankenteile in Mittleidenschaft gezogen, so dass sich der Gesamtschaden auf über 50.000 Euro erstrecken dürfte. Während den Löschmaßnahmen und der anschließenden Bergung des ausgebrannten Lkw-Anhängers musste auf der A 81 eine Fahrspur der Richtungsfahrbahn Stuttgart durch die eingesetzte Autobahnmeisterei im Bereich der Brandstelle vollständig gesperrt werden. In dieser Zeit bildete sich ein etwa sechs Kilometer umfassender Rückstau, der bis in die Nachmittagsstunden anhielt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell