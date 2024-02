Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zweirad beschädigt - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - Kennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Wahlplakat

Eiterfeld. In der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (10.02.) ein Wahlplakat durch Anzünden. Ein Passant konnte das glimmende Plakat frühzeitig löschen. Es entstanden rund 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweirad beschädigt

Fulda. Zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem 10. Februar 2024 beschädigten Unbekannte das Lenkradschloss eines Kleinkraftrades der Marke KTM, Modell Duke 790. Im Tatzeitraum war das Zweirad in einem Parkhaus in der Löherstraße abgestellt gewesen. An dem Motorrad entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bernhards. Unbekannte beschmierten eine Unterführung der B27 im Bereich der Prof.-Siegmund-Straße in schwarzer Farbe mit verfassungswidrigen Parolen. Der Schaden wurde am Sonntagabend (11.02.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Das vordere amtliche Kennzeichen VB-LS 2498 eines schwarzen Audi A1 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (11.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Dalbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda. Unbekannte stahlen das vordere amtliche Kennzeichen FD-JC 6500 eines braunen Skoda Superb. Im Tatzeitraum von Freitag (09.02.), etwa 23.30 Uhr, bis Samstag (10.02.), gegen 9.30 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz in der Boyneburgstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell