POL-OH: Zeugen gesucht - Körperverletzung - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Festnahme nach Einbruch - Diebstahl aus Wohnung

Zeugen gesucht - Körperverletzung

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.02.) schlug eine bislang Unbekannte eine 55-jährige Frau aus Bad Hersfeld. Nach aktuellem Kenntnisstand war die Bad Hersfelderin fußläufig in der Straße "Unter der Stiegel" im Ortsteil Hohe Luft unterwegs, als ihr die Unbekannte entgegenkam und plötzlich und unvermittelt ins Gesicht schlug. Die 55-Jährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Die Täterin flüchtete. Sie kann als weiblich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, mit sportlicher, normaler Statur und schwarzen zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit soll sie eine kurze, schwarze Jacke, eine schwarze Leggins und Sneaker mit weißen Applikationen getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nacht zu Freitag (09.02.) öffneten Unbekannte die Tür einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkenstraße gewaltsam. Anschließend betraten die Täter die Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand allerdings Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Einbruch

Königswald. Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Freitag (09.02.) vier tatverdächtige Männer aus Nordhessen nach einem vorangegangenen Einbruch in der Straße "Rittershain" festzunehmen.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die vier Männer zunächst ein Fenster eines derzeit unbewohnten Gebäudes. Anschließend stahlen sie daraus Kupferrohre im Wert von rund 150 Euro und verursachten durch das Herausreißen der Rohre Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro an dem Bauwerk. Die vier Nordhessen flüchteten kurz darauf in einem roten VW Polo vom Tatort. Aufmerksame Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Eine Streife konnte das Auto nur wenige Minuten nach der Erstmeldung im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit des Tatorts feststellen und die Insassen einer Kontrolle unterziehen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten das zuvor gestohlene Diebesgut auf und stellten die Kupferrohre sicher.

Die vier Männer - im Alter von 20 bis 28 Jahren - wurden daraufhin festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verantworten. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag (11.01.) und Sonntag (11.02.) einen Bargeldbetrag in noch unklarer Höhe sowie Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße. Wie genau die Einbrecher in die Räumlichkeiten gelangten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

