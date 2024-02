Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnwagen - Einbruch in Gartenlaube - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohnwagen

Alsfeld. Geringer Sachschaden entstand, als Unbekannte sich zwischen Montag (05.02.) und Samstag (10.02.) gewaltsam Zutritt zu einer Gartenanlage in der Straße "Alter Zeller Weg" verschafften. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenlaube

Alsfeld. In der Nacht zu Samstag (10.02.) brachen Unbekannte in eine Gartenlaube eines umzäunten Schrebergartens in der Straße "Am Ringofen" ein. Nach aktuellen Informationen entwendeten die Einbrecher Leergut im Wert von rund 30 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Sie hinterließen außerdem circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-GE 823 eines grünen BMW X1 entwendeten Unbekannte am Samstag (10.02.). Im Tatzeitraum, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, war das Auto auf dem Parkplatz eines Hallenbades in der Straße "Am Sportfeld" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell