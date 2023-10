Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einladung zur Präventions- und Auftaktveranstaltung der themenorientierten Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Geschwindigkeit" und "gewerblicher Personen- und Güterverkehr/Vermögensabschöpfung"

Rostock/Neubrandenburg (ots)

Am 1. November starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen - dieses Mal mit den Schwerpunkten "Geschwindigkeit" und "gewerblicher Personen- und Güterverkehr/Vermögensabschöpfung". Die monatlichen Kontrollmaßnahmen sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden über den gesamten Monat November in allen acht Polizeiinspektionen beider Polizeipräsidien fortgeführt. Die Auftaktveranstaltung im Polizeipräsidiums Rostock wird am 01.11.2023 im Bereich der Polizeiinspektion Wismar durchgeführt. Die Verkehrskontrollmaßnahmen können ab 09.00 Uhr medial begleitet werden. Im Polizeipräsidium Neubrandenburg wird der Auftakt im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund stattfinden. Die Verkehrskontrollmaßnahmen werden durch das Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen durchgeführt und können am 01.11.2023 ab 08.00 Uhr medial begleitet werden. Medienvertreter, die den Auftakt begleiten möchten, melden sich dazu bitte vorab in den jeweils zuständigen Pressestellen an. Pressestelle Polizeipräsidium Neubrandenburg - 0395 5582 2040 Pressestelle Polizeiinspektion Wismar - 03841 203 304

