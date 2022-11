Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall beim Überholen

Am Mittwoch erlitt eine 25-Jährige bei einem Unfall auf der B28 bei Laichingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau in einem Mercedes auf der B28 von Suppingen in Richtung Feldstetten. Vor ihr fuhr ein 50-Jähriger mit einem Laster. Er wollte nach links abbiegen. Die 25-Jährige erkannte dies wohl zu spät und überholte in diesem Moment den Laster.

Die Fahrzeuge kollidierten und der Mercedes kam von der Straße ab. Er prallte dort gegen einen Baum, überschlug sich mehrfach und kam letztlich in einem Feld zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige schwere Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr sie aus ihrem Auto befreite, brachten Rettungskräfte sie deshalb zur Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Mercedes von der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Verkehr an der Unfallstelle behindert.

Hinweis:

Aus welchem Grund es zu diesem Unfall kam ermittelt nun die Verkehrspolizei. Möglich ist, dass die 25-Jährige nicht aufmerksam genug am Straßenverkehr teilnahm. Die Polizei wünscht, dass sie sich schnell von den Folgen des Unfalls erholt.

++++2275774 (AW)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell