Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt (05.04.2024)

Volkertshausen (ots)

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter versucht in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße einzubrechen. Gegen 2 Uhr versuchten zwei unbekannte, vermummte Personen sich über das Rolltor gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Geschäfts zu verschaffen. Nachdem ein Zeuge auf die beiden Einbrecher aufmerksam geworden war, ergriffen sie die Flucht in Richtung Uferweg.

Der Polizeiposten Steißlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07738 97014 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell