POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - weißen Seat Ibiza angefahren und geflüchtet (06.04.2024)

Königsfeld im Schwarzwald, Weiler (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Montagvormittag auf der Mariazeller Straße ein Quad in Brand geraten und musste von der Feuerwehr Weiler gelöscht werden. Eine 56-jährige Frau fuhr mit dem Quad kurz nach 10 Uhr auf der Mariazeller Straße in Richtung Ortsmitte. An einer Steigung fing das Quad plötzlich ...

mehr