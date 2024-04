Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedböhringen, Espenhof, Schwarzwald-Baar-Kreis) 19-Jähriger bei Arbeitsunfall mit einem landwirtschaftlichen Gerät verletzt

Blumberg-Riedböhringen, Espenhof, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Mehrerer Quetschungen und Rippenbrüche hat sich eine 19-Jähriger bei einem Arbeitsunfall im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Gerät am Montagnachmittag im Bereich des Espenhofes bei Riedböhringen zugezogen. Der junge Mann war kurz nach 15 Uhr mit der Hydraulik zwischen einem Traktor und einer Düngerstreumaschine beschäftigt, als es zu dem Arbeitsunfall kam. Vermutlich stand der 19-Jährige an der falschen Stelle und wurde so eingeklemmt. Er konnte sich selbst aus der misslichen Lage befreien. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

